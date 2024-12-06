Şehit Serttaş, şahadetinin yıl dönümünde dualarla yad edildi

1998 yılında Şırnak'ta çıkan çatışmada şehit düşen Afyonkarahisarlı jandarma er Ali Serttaş, şahadetinin yıl dönümünde dualarla yad edildi.
Anma programı şehidin Evciler ilçesinde gerçekleştirilen. Mezarı başında dualarla yad edilen Akdeniz'in anma programına Evciler kaymakamı Enes Halis, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özkan, Emniyet Amiri Eren Bilir, köy Muhtarı Emrah Koç aile yakınları, arkadaşları vatandaşlar katıldı. Anma programında zaman zaman duygulu anlarda yaşandı. - AFYONKARAHİSAR
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