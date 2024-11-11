Şehit Üsteğmen İsmail Aksu, 33 Yıl Sonra Unutulmadı - Son Dakika
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Şehit Üsteğmen İsmail Aksu, 33 Yıl Sonra Unutulmadı

Şehit Üsteğmen İsmail Aksu, 33 Yıl Sonra Unutulmadı

1991 yılında Lice kırsalında şehit olan Üsteğmen İsmail Aksu, şehadetinin 33'üncü yıldönümünde ailesi ve silah arkadaşları tarafından Kars Kapı Şehitliği'nde anıldı. Anma programında dualar edildi, Özer Aksu, oğlunun arkadaşlarına duygusal anlar yaşattı. Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Emekli Albay Mustafa Balcı, Aksu'nun kahramanlıklarını ve unutulmazlığını vurgulayarak, her zaman yanlarında olacağını ifade etti.

11.11.2024 15:04
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Şehit Üsteğmen İsmail Aksu 1991 yılında Lice kırsalında kahpe bir kurşunla şehit oldu. Aradan geçen 33 yılda annesinin gözyaşları da şehit annesi olmanın gururu da hiç eksik olmadı. Şehidin arkadaşları ise 33 yıl önce şehit annesine ve şehide verdikleri sözü yere düşürmedi. Şehidin ailesi ve silah arkadaşları, takvimler 11 Kasım'ı gösterirken Kars Kapı Şehitliği'nde bir kez daha buluştu.

Üsteğmen İsmail Aksu daha 26 yaşındaydı. 11.11.1991'de Diyarbakır'ın Lice kırsalında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit oldu. 1965 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun mübarek bedeni 1991 yılının soğuk bir Kasım gününde, on binlerin omuzlarında Kars Kapı Şehitliği'ne getirildi ve burada defnedildi. Aradan geçen 33 yılda Aksu ailesinin hüznü de gururu de hiç eksik olmadı. Şehadetinin 33'üncü yıldönümünde Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun ailesi ve silah arkadaşlarının katılımı ile kabrinin başında anıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası hep birlikte dua edildi.

Altuğ Paşa: "Onu hep yanımızda hissettik"

Anma programına Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun dönem arkadaşı ve aynı zamanda Işıklar Lisesi'nde de sınıf arkadaşı olan Erzurum 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ'da katıldı. Altuğ Paşa şehidin annesi Özer Aksu'nun ellerinde öptü ve kabre karanfil bıraktı. Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun 84 yaşındaki annesi Özer Aksu 33 yıl önce kendisine "Seni asla yalnız bırakmayacağız ve her daim yanında olacağız." diyen oğlunun arkadaşlarına gözyaşları ile sarıldı. Şehit annesi Özer Aksu gururu ve hüznü bir arada yaşadığını ifade etti. 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, "80'li yıllarda Işıklar Lisesi'nde tanıştık, beraber büyüdük. Biz onu her zaman yanımızda hissettik ve unutmadık. Onu bağrımızda taşımaya devam edeceğiz" dedi.

"O kahraman bir askerdi"

Şehit Üsteğmen İsmail Aksu'nun silah arkadaşı Emekli Albay Mustafa Balcı, her yıl aksatmadan arkadaşlarıyla birlikte Erzurum'a geldiklerini ifade ederek, "Ona ve ailesine bir sözümüz var. Canımız sağ oldukça bunu yerine getireceğiz. İsmail Aksu ile hem Işıklar Lisesi hem de Harp Okulunu beraber okuduk. Kahpe bir kurşunla şehit oldu. Onun kahramanlıkları yüreğimizde. Ailesi de bizim ailemiz. Biz vatan için hayatını feda etmeye yemin etmiş insanlarız. Kardeşimiz İsmail bunu gururla yerine getirdi. Mekan-ı cennet olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Üsteğmen İsmail Aksu, 33 Yıl Sonra Unutulmadı - Son Dakika


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