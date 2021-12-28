Şehit ve gazi ailelerinden kaymakam Mete'ye plaket - Son Dakika

Batman'da faaliyet yürüten 8 şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Temsilcisi, ortak plaket hazırlayarak Sason Kaymakamı Murat Mete'ye takdim etti.

Sason ilçesinde bir araya gelen Batman'daki şehit aileleri ve gazi dernekleri temsilcileri, Sason Kaymakamı Murat Mete'yi makamında ziyaret ederek oluşturdukları platform adına hazırladıkları plaketi takdim ederek kendilerine verdiği desteklerden dolay teşekkür etti. Plaket takdiminde konuşan Sason şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, "Sason ilçemize tayin olmasının ardından sürekli sahada yoğun çalışmalar yürüterek şehit aileleri ve gazilerden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen Kaymakam Murat Mete'yi 8 dernek temsilcisiyle birlikte ziyaret ederek hazırladığımız plaketi takdim ettik. Kaymakamımıza devletimiz adına, başta ilçe halkına ve özelikle şehit yakınları ve gazilerimize göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. - BATMAN