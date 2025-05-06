Şehit ve gazi yakınlarına "İstihdam Öncesi Oryantasyon Eğitimi" - Son Dakika
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Yerel

Şehit ve gazi yakınlarına "İstihdam Öncesi Oryantasyon Eğitimi"

Şehit ve gazi yakınlarına "İstihdam Öncesi Oryantasyon Eğitimi"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kamu kurumlarında göreve başlayan şehit ve gazi yakınlarına yönelik "İstihdam Öncesi Oryantasyon Eğitimi" düzenlendi.

06.05.2025 11:43
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kamu kurumlarında göreve başlayan şehit ve gazi yakınlarına yönelik "İstihdam Öncesi Oryantasyon Eğitimi" düzenlendi.

20 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ataması yapılan personelin kurumsal adaptasyon süreçleri ele alındı. Program, İl Müdürü İlkay Türkoğlu'nun katılımıyla tamamlandı. İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Ataması gerçekleşen gazi yakınlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyoruz. Söz konusu oryantasyon programının, kamu kurumlarına yeni katılan şehit ve gazi yakınlarının mesleki uyum süreçlerine katkı sunmayı amaçlanıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit ve gazi yakınlarına 'İstihdam Öncesi Oryantasyon Eğitimi' - Son Dakika

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