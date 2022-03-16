Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası - Son Dakika
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Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası

16.03.2022 13:18
Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci Yıl Dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyalarını Şehit Ailesi ve Gazilere takdim etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci Yıl Dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyalarını Şehit Ailesi ve Gazilere takdim etti.

Vali Şıldak, Valilik Makamında gerçekleştirilen törende Şehit Jandarma Uzman Hasan Kuzu'nun babası Ramazan Kuzu'ya, Gazi Jandarma Astsubay Üstçavuş Emin Can'a ve Gazi Jandarma Er Yılmaz Karaman'a Devlet Övünç Madalya ve Beraatlarını tevcih etti.

Şehit Ailesi ve Gazilere tevcih edilen Devlet Övünç Madalya ve Beraatlarının minnet ve şükran duygularının bir göstergesi olduğunu ifade eden Vali Şıldak, "Böylesine anlamlı bir günde Cumhurbaşkanımız tarafından bize tevdi edilen bu önemli belgeleri sizlere takdim ediyoruz. Bu madalyalar sizler için gurur vesilesi. Şehit yakınlarımız artık devletimize kıymetli birer emanet. Şehitlerimiz gibi şehadet yolunda yürüyen Gazilerimize de bundan sonraki hayatlarında sağlık ve mutluluk diliyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası
Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası
Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası

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Hasan Şıldak, Balıkesir, 18 mart, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit yakınları ve Gazilere devlet övünç madalyası - Son Dakika


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