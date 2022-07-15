Şehit yakınları ve gazilerin adına onur yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Şehit yakınları ve gazilerin adına onur yemeği düzenlendi

15.07.2022 10:23
Şehit yakınları ve gazilerin adına onur yemeği düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit yakınları ile gaziler adına onur yemeği düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit yakınları ile gaziler adına onur yemeği düzenlendi.

Osmaniye Valiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'nda şehit aileleri ile gazilerin onuruna yemek tertip edildi. Vali Erdinç Yılmaz, yemek öncesinde masaları tek tek dolaşarak şehit ailelerine sabır ve baş sağlığı, gazilere de acil şifalar diledi. Alibeyli İmam Hatibi Habip Güner tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program şehitler için dua edilmesiyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Yılmaz, "Burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizler hayatınızdaki en değerliniz evlatlarınızı, eşlerinizi, çocuklarınızı, kardeşlerinizi bu vatan uğruna şehit verdiniz. Bundan daha büyük bir fedakarlık yoktur. Hepsine devlet ve millet olarak minnettarız. Biliyoruz ki bu topraklarda özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşıyorsak, bedelini binlerce vatan evladı ödediği içindir. Sizler o gece yurdumuza alçakları uğratmayarak, kutsal topraklarımıza göz dikenlere, bayrağımıza el sürmeye çalışan FETÖ'cü alçaklara haddini bildiren vatan aşığı, bayrak sevdalısı Türk milletisiniz. Bizi tankları toplarıyla esaret altına almak isteyenler, gök kubbenin gölgesinde kalan hiçbir yerde boyun eğmeyeceğimizi iyi bilsinler. Çünkü Türk'ün kanı bayrak aşkıyla akar. Yıllar önce gücümüzü, azmimizi gösterdiğimiz yedi düvele karşı bugün de birliğimizi, dirliğimizi ve sarsılmaz irademizi göstermeye devam ediyoruz. Çünkü Türkiye, Türk'ün sönmeyen ocağı, gökyüzünün hilal ile yıldızı, Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyan Türk gençliği, vatana can suyu olan şehitleridir" diye konuştu. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit yakınları ve gazilerin adına onur yemeği düzenlendi - Son Dakika

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