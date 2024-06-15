Şehit yakınlarının buruk bayram arefesi - Son Dakika
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Yerel

Şehit yakınlarının buruk bayram arefesi

İzmir'de Kurban Bayramı arefesinde şehit yakınları Kadifekale Hava Şehitliğini ziyaret etti.

15.06.2024 13:46
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İzmir'de Kurban Bayramı arefesinde şehit yakınları Kadifekale Hava Şehitliğini ziyaret etti. Hasret çeken şehit aileleri, kabirleri temizledi, çiçekler bıraktı ve dualar okudu.

Kurban Bayramı arefesinde İzmirli şehit aileleri, Kadifekale Hava Şehitliğine giderek kabirleri ziyaret etti. Sabah saatlerinden itibaren şehitliklere giden aileler, çocuklarının mezarları başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Şehit olan yakınlarının kabirlerini suyla ve elle temizleyen aileler, hüzünlü bir bayram arefesi yaşadı.

50 yaşında olacak, çocuğu torunu olacaktı

1994 yılında Siirt'te şehit olan Gökhan Yaylacı'nın annesi Gülsüm Yumrutepe, "Hiç unutamadım. 30 yıl oldu. Geliyorum ama onu götüremiyorum. Her bayramda tek başımayım. Haftada 2-3 sefer oğlumun kabrindeyim. Allah bize yaşattı, başkasına yaşatmasın. İyi bir mertebede oğlum ama Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Yerde yatıyor, bana bakıyor sanki. 20 yaşında askere gitti, şehit düştü. Şimdi yaşasaydı 50 yaşında olacak, evi barkı, çocuğu, torunu olacaktı. Ben geliyorum geliyorum kuru taşa bakıyorum. Ben onun başında oturuyor onunla konuşuyorum ama ne duyuyor ne de cevap veriyor" diyerek duygularını paylaştı. Kabir başında duygusal anlar yaşayan ve konuşmakta güçlük çeken, 1995 yılında Bingöl'de şehit düşen Orhan Bozkurt'un ağabeyi Murat Bozkurt ise, "Hala dün gibi, unutamadım kardeşimi. Her bayramda bu şekildeyiz. Vatan sağ olsun tabi ki" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, İzmir, Yerel, Son Dakika

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