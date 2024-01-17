 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şehit Mehmet Zengin'in Ailesiyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şehit Mehmet Zengin'in Ailesiyle Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Mehmet Zengin'in ailesiyle bir araya gelerek, şehit yeğeninin isteğini kırmadı. Vali Aygöl ve eşi, şehit Zengin'in ablası ve ailesiyle birlikte vakit geçirdi. Şehit Zengin'in yeğeni, Vali Aygöl ile görüşemediği için sevdiği kitabı ve bir futbol topunu imzalattı. Vali Aygöl, şehit ailesini yalnız bırakmadı ve yeğenin isteğini geri çevirmedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şehit Mehmet Zengin\'in Ailesiyle Buluştu
17.01.2024 - 10:41,  Güncelleme: 10:45
Abone Ol

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Mehmet Zengin'in ailesi ile bir araya gelerek, şehit yeğeninin isteğini kırmadı.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 1995 yılında vatani görevini yaparken şehit düşen Mehmet Zengin'in ablası ve ailesi ile bir araya gelerek değerli vakit geçirdiler. Şehit Mehmet Zengin'in yeğeni ise; Vali Aygöl ile "BİL-EN" projesi kapsamında gittiği okulda görüşemediğini belirterek sevdiği kitabı ve bir futbol topunu imzalattı. Şehit ailesini yalnız bırakmayan ve yeğenin kendilerini görme isteğini kırmayan Vali Aygöl, "Rabbim bizleri şehitlerimize şehit ailelerimize mahcup etmesin inşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik Valiliği, Mehmet Zengin, Valilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şehit Mehmet Zengin'in Ailesiyle Buluştu - Son Dakika


11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:31
Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30
Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
10:28
Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı
10:27
Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor

Son Dakika
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
10:28 Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı
10:27 Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor
10:06 İzmir'de parfüm fabrikası alevlere teslim oldu: 1 ölü, 3 yaralı
09:51 Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 11:19:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şehit Mehmet Zengin'in Ailesiyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement