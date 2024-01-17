Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şehit Mehmet Zengin\'in Ailesiyle Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit Mehmet Zengin'in ailesi ile bir araya gelerek, şehit yeğeninin isteğini kırmadı.

Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, 1995 yılında vatani görevini yaparken şehit düşen Mehmet Zengin'in ablası ve ailesi ile bir araya gelerek değerli vakit geçirdiler. Şehit Mehmet Zengin'in yeğeni ise; Vali Aygöl ile "BİL-EN" projesi kapsamında gittiği okulda görüşemediğini belirterek sevdiği kitabı ve bir futbol topunu imzalattı. Şehit ailesini yalnız bırakmayan ve yeğenin kendilerini görme isteğini kırmayan Vali Aygöl, "Rabbim bizleri şehitlerimize şehit ailelerimize mahcup etmesin inşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK