Şehit Yusuf Pazar, şehadet yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 2010 yılında, terör saldırısı sonrası mayına basarak şehit olan Kahramankazanlı Yusuf Pazar, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen törenle kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gazi Cafer Akın ile şehit Pazar'ın ailesi katıldı. Program, ilçe müftülüğü tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şehitler için edilen duanın ardından konuşan Başkan Gazi Cafer Akın, "Şehit Yusuf Pazar gibi vatan evlatları sayesinde bu topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Aziz hatıralarını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak en büyük görevimizdir" dedi. - ANKARA