Şehitkamil Belediye Meclis toplantısı yapıldı

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Şehitkamil Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi Umut Yılmaz Başkanlığında yapıldı. Gündemdeki 19 maddenin oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildiği toplantıda gündem dışı 4 madde de oybirliği ile gündeme alındı.

Şehitkamil Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 19 madde görüşüldü. Meclisin açılışında eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının yıldönümünde saygıyla anan Başkan Yılmaz, önceki gün hayatını kaybeden Gaziantepli ünlü sanatçı Edip Akbayram'a da Allah rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemdeki 19 madde oybirliği ile kabul edilerek, ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündem dışı 4 madde de oy birliği ile gündeme alındı. - GAZİANTEP