Şehitkamil Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yurttaşlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yılmaz, bayram hazırlıkları ve sunulacak hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Başkan Avukat Umut Yılmaz, Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberliğin pekiştiği, dini vecibelerin yerine getirildiği özel zamanlar olduğunu belirterek, bu önemli günlerde yurttaşların ibadetlerini rahat ve güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

24 saat kesintisiz hizmet

Bayram süresince belediye ekiplerinin ilçe genelinde 24 saat kesintisiz çalışacağını açıklayan Başkan Yılmaz, yurttaşların ihtiyaçlarına anında cevap verileceğini aktardı. Kurban satış ve kesim yerlerinde düzenin sağlanması ve hijyenin korunması amacıyla belediye personelinin sürekli denetimlerde bulunacağını ifade eden Başkan Yılmaz, ilçe genelinde sürdürülen genel temizlik ve hijyen çalışmalarının bayram süresince aksatılmadan yapılacağını kaydetti.

Kurban satış ve kesim alanlarında düzenlemeler

Şehitkamil genelinde kurban satışı yapılacak alanların belirlendiğini ifade eden Başkan Yılmaz, bu alanlarda her hayvan sahibinin rahatça satış yapabilmesi için gerekli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini kaydetti. Kurban satış ve kesim alanlarının periyodik olarak dezenfekte edileceğini vurgulayan Yılmaz, kurban satış alanında veteriner ve tartı kontrol hizmeti sunularak kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerinin yapılacağını belirtti. Yurttaşların alışverişlerini rahatça yapabilmeleri için geniş otopark alanlarının oluşturulduğunu açıklayan Yılmaz, böylece alışverişler sırasında park sorununun yaşanmayacağını dile getirdi.

Başkan Yılmaz, hijyen ve sağlık risklerinin yanı sıra dolandırıcılık ve sahtecilik gibi olumsuz durumların engellenmesi adına, belirlenen alanların dışında kurbanlık alımı yapılmaması konusunda yurttaşlara uyarıda bulundu. Yılmaz, halk sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla yapılacak denetimlerde, kurban satışının belirlenen alanlar dışında yapılması durumunda cezai yaptırımlar uygulanacağını belirtti.

Kesim alanlarında hijyen ve düzen önceliği

Belirlenen kesim yerlerinde gerekli düzenlemelerin ve dezenfekte çalışmalarının yapıldığını ifade eden Umut Yılmaz, bu alanların halkın kullanımına hazır hale getirildiğini söyledi. Kurban kesim işlemlerinin hijyenik ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için tüm önlemlerin alındığını belirten Yılmaz, kesim yerlerinin yurttaşların güvenle kurbanlarını kesebilecekleri şekilde hazırlandığını vurguladı.

Kurban etleri ve atıkları için belediye tarafından ayrı poşetler dağıtılacağını dile getiren Başkan Umut Yılmaz, kurban kesim alanlarında çay ve su ikramı da yapacaklarının bilgisini verdi.

Kurban kesimlerinin, belediye tarafından belirlenen ve hijyenik şartlara uygun olarak hazırlanmış kesim yerlerinde gerçekleştirilmesinin hem toplum sağlığı hem de çevre temizliği açısından hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, kesim işlemlerinin kontrolsüz ve uygunsuz yerlerde yapılmasının, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve çevreyi kirleteceğini ifade ederek, "Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın, bu kurala uymalarını ve belirlenen kesim yerlerini kullanmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Barış, huzur ve kardeşlik dileği

Başkan Umut Yılmaz, Kurban Bayramı'nın barış, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ederek, belediyenin her zaman yurttaşların yanında olduğunu ve en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Yılmaz, yurttaşların bayramı sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmeleri dileğinde bulundu. - GAZİANTEP