Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ekonomik Krizde Gıda Desteği Kampanyası Başlattı

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Türkiye'de son yıllarda yaşanan ekonomik kriz, vatandaşın alım gücünde ciddi bir düşüşe neden oldu. Hükümetin yetersiz kaldığı bu süreçte Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede başlattığı gıda desteği kampanyası ile on binlerce ailenin imdadına yetişti.

Ülke ekonomisi; enflasyon, artan işsizlik oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle büyük bir kriz yaşıyor. Hükümetin ekonomi politikaları, bu krizden çıkış için yeterli çözümler sunamazken, vatandaşın günlük hayatında karşılaştığı zorluklar giderek artıyor. Temel gıda maddelerine erişimde zorluk yaşayan vatandaş, artan fiyatlar karşısında çaresiz kaldı.

Umut Yılmaz, inisiyatif aldı

Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte belediyelerin üstlendiği roller daha da önemli hale geldi. Hükümet politikalarının etkisiz ve yetersiz kaldığı bu süreçte Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz; inisiyatif alarak vatandaşların yanında oldu, toplumda dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirdi. Uzun vadede kalıcı çözümler için hükümetin de ekonomik politikalarını gözden geçirmesi ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak önlemler alması gerekiyor.

1 günde 2 bin aileye gıda paketi

Başkan Umut Yılmaz, bu zorlu süreçte ilçe genelinde kapsamlı bir gıda desteği çalışması yürütüyor. Başkan Yılmaz'ın öncülüğünde Meclis Üyeleri'nin de desteğiyle yürütülen çalışma ile Şehitkamil'de yaşayan on binlerce aileye gıda yardımı ulaştırıldı. Son olarak, 1 günde 2 bin aileye gıda paketi dağıtılarak, temel beslenme ihtiyaçları karşılandı.

Gıda yardımlarından faydalanan vatandaşlar, bu destek sayesinde bir nebze olsun nefes alabildiklerini ifade ettiler. Vatandaşlar, belediyenin bu desteğinin sürekliliğinin önemine vurgu yaptılar. - GAZİANTEP