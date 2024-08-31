Şehitkamil'de 30 Ağustos coşkusu - Son Dakika
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Şehitkamil'de 30 Ağustos coşkusu

Şehitkamil\'de 30 Ağustos coşkusu

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Binlerce kişi ellerinde fener ve Türk Bayraklarıyla yürüyerek Korupark'a kadar gitti. Etkinlikler kapsamında havai fişek gösterisi ve müzik de yer aldı.

31.08.2024 13:58  Güncelleme: 13:59
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Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Şehitkamil Belediyesi tarafından binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi. Oyuncakistan Parkı'ndan başlayan fener alayında binlerce Gaziantepli Korupark'a kadar ellerinde fener ve Türk Bayrakları ile yürüdü. Vatandaşlar, Korupark'ta düzenlenen havai fişek ve müzik ile bayramı coşkuyla kutladı.

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü Şehitkamil Belediyesi etkinlikleri ile dolu dolu geçti. 1 hafta süren kutlamamalarla Zafer Bayramı coşkusu kentte doyasıya yaşandı. Spordan kültürel etkinliklere birçok alanda çeşitli organizasyonlara vuran etkinliklere ev sahipliği yapan Şehitkamil Belediyesi, unutulmaz bir 30 Ağustos yaşattı.

Zafer Bayramı için yürüdüler

Etkinlikler kapsamında 30 Ağustos'ta fener alayı düzenledi. Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katılmak üzere kentin birçok ilçesinden binlerce kişi Oyuncakistan Parkı'na akın etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım'ın da katılımıyla gerçekleşen fener alayında binlerce vatandaş ellerinde fenerler ve Türk Bayraklarıyla Oyuncakistan Parkı'ndan başlayıp Korupark'a kadar zaferin 102. yılı için yürüdü.

"Bu vatan bizim"

Korupark'ta sahneye çıkan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, binlerce vatandaşları selamlayarak, günün önemine dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmanın her Türk gencinin boynunun borcu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ben Şehitkamil'in Belediye Başkanı Umut Yılmaz. Şehit Kamil, şehit olduysa Gazi Mustafa Kemal'in uğruna şehit olmuştur. Şahin Bey, Karayılan bu vatan uğruna şehit oldular. Biz gelince ezanlar susacak dediler. Ezan sustu mu? Bayrağımız indi mi? Vatan bölündü mü? O zaman hep birlikte yaşasın Gazi Mustafa Kemal diyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in mirasına sahip çıkmak, buradaki her gencin boyunun borcu. Bu vatan bizim. Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si ile bu vatan bizim. İçeride ve dışarıdan bizi bölmek isteyenlere bu görüntüyü verdiğiniz için hepinizin Allah'ına binlerce kez kurban olsun" dedi.

"Bayramı kutlayarak geleceğinize sahip çıkıyorsunuz"

30 yıl aradan sona Gaziantep'in coşkulu bir 30 Ağustos Zafer Bayramı yaşadığını ifade eden Yılmaz, " 30 yıl aradan sonra ne coşkulu bir bayram kutluyoruz değil mi? Özlemiştik bu kortejleri. Yapmadılar, inadına yapmadılar. Bu bayrağı şimdi Şehitkamil'den sallıyoruz ama yarın Şahinbey'de, Yavuzeli'nde, İslahiye'de, Nurdağı'nda ve Büyükşehir'de de sallayacağız. Gaziantep'in dağlarında bundan sonra çiçekler açacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı, bir askeri zafer değildir. Bir başkaldırıdır, geleceğe sahip çıkmaktır. Siz bugün bu bayramı kutlayarak, geleceğinize sahip çıkıyorsunuz. Bayramımız kutlu olsun. Hep beraber nice bayramlara inşallah" diye konuştu.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından Korupark'ta havai fişek gösterisi izleyenlere görsel şölen yaşattı. Vatandaşlar, müzik ile de Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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