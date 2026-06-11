700 öğrenci Dülük Antik Kenti\'ni gezdi

Şehitkamil Belediyesi destekleriyle düzenlenen "Çekül Kültür Elçileri: Şehitkamil Kentimin Öyküsü Eğitim Programı" kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Umut Yılmaz, bu yıl 26 okuldan 700 öğrenciye Dülük Antik Kenti'ni gezdirdiklerini, önümüzdeki yıl kapsamı genişleterek projeyi sürdüreceklerini duyurdu.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı arasında düzenlenen 'Çekül Kültür Elçileri: Şehitkamil Kentimin Öyküsü Öğretmen' programı kapanış töreni gerçekleştirildi. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ilgın Sözen, bürokratlar ve çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

700 öğrenci Dülük'ü tanıdı

Törende bir konuşma Başkan Yılmaz, 2025 yılı Eylül ayında imzalanan protokol kapsamında 26 okuldan 700 öğrenciye Dülük Antik Kenti'ni gezdirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Öğrencilerimiz yaşadıkları şehrin binlerce yıllık geçmişine tanıklık etti. Tarihi yerinde öğrenirken, toprakla tanıştı, arkeologlarla sohbet etme imkanı buldu. Binlerce yıl öncesinde bu topraklar kimlerin yaşadığını anlatmaya çalıştık. Bu yönüyle programımızın, çocuklarımızın kültürel miras bilinci kazanmasına önemli katkılar sundu. Bugün burada bir kez daha gördük ki; geçmişini tanıyan ve koruyan toplumlar, geleceğe daha güvenle yürürler. Dülük Antik Kenti gibi kadim miras alanlarımız, yalnızca geçmişimizin değil, aynı zamanda geleceğimizin de emanetidir. Bu emaneti korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

"Önümüzdeki dönem de devam edecek"

Programın önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde de devam edeceğini paylaşan Yılmaz, "Bu yıl 700 öğrenci ile kapatmış olsak da inşallah önümüzdeki dönem bunu tüm öğrencilerimize yayacağız. Bunun da çalışması içerisindeyiz. Bu bir takım oyunudur. Bu takımın başında da Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin var. Biz de bu takımda onunla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisine Gaziantep'e kazandırdığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çocuklar tarihi yerinde öğrenmeli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de projenin önemine değinerek, "Şehir hafıza ve hatıradır. Biz de bu şehrin tarihini, kültürünü çocuklarımıza öğreteceğiz. Umut başkanımızın yolu çok önemli. Bir şeyler tek başına kitapla öğrenilmiyor. Çocuklarımız, o toprağa basacak, o tarihi koklayacak. Projeye emek veren herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen, projeye emek veren herkese teşekkür ederken, ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ilgın Sözen ise Gaziantep'in çok özel ve birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, bu değerlerin genç kuşaklara aktarılması gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, tarafından katılımcılara plaket takdim edildi. - GAZİANTEP