Şehitkamil\'de bayram boyunca hummalı temizlik mesaisi

28.05.2026 17:26  Güncelleme: 17:29
Şehitkamil Belediyesi ekipleri tarafından Kurban Bayramı süresince ilçenin dört bir yanında yoğun bir temizlik mesaisi yürütüldü.

Bayram öncesinde kurban satış ve kesim alanlarında başlayan çalışmalar, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda bayram geçirebilmesi adına gece gündüz devam etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren ilçedeki tüm kurban kesim noktalarında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, kesim alanlarında oluşan atıkları hızlı bir şekilde toplayarak kötü koku ve görüntü oluşumunun önüne geçti. Yıkama araçlarıyla kesim yerleri detaylı şekilde temizlenirken, alanlar yeniden hijyenik hale getirildi.

Cadde ve sokaklar temizlendi

Sadece kurban kesim alanlarında değil, ilçe genelindeki sokak, cadde ve mahallelerde de yoğun bir çalışma yürütüldü. Kent merkezi ve kırsal mahallelerde kurban atıkları ekipler tarafından düzenli olarak toplanırken, çöp konteynerleri kısa süre içerisinde boşaltıldı. Ardından konteynerler özel araçlarla yıkanarak dezenfekte edildi. Böylece hem çevre kirliliğinin hem de kötü kokuların önüne geçildi.

Gece gündüz mesai

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların bayramı huzur ve sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi için tüm ekiplerin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti. Yılmaz, "Kurban Bayramı süresince ilçemizin dört bir yanında yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin daha temiz, daha sağlıklı ve daha huzurlu bir bayram geçirmesi için ekiplerimiz gece gündüz sahadaydı. Kurban kesim alanlarından sokaklarımıza, konteynerlerden kırsal mahallelerimize kadar her noktada titiz bir çalışma yürüttük. 'Daha temiz bir Şehitkamil' hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar da yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

