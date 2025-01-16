Şehitkamil\'de camilerde temizlik seferberliği

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlattığı çalışmalarla temizlik ekipleri tarafından camiler, detaylı bir şekilde temizleniyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlattığı temizlik seferberliği ile ilçe genelinde camiler temizlenerek, vatandaşların hijyenik ortamlarda ibadetlerini yerine getirmeleri sağlanıyor.

Camilerde detaylı temizlik

Cami temizlikleri kapsamında son olarak Mücahitler Mahallesi'nde bulunan Hatice Hatun Cami'de temizlik çalışması yapıldı. İlk olarak içerideki halılara anti-bakteriyel toz serperek detaylı bir temizlik gerçekleştiren ekipler, elektrikli süpürgelerle halılarda biriken kir ve tozların tamamen temizlenmesini sağladı. Cami kapıları, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camlar büyük bir hassasiyetle silinip dezenfekte edildi. Bunun yanında cami avluları da temizlenerek, vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri sağlandı.

Temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren bölge halkı, Başkan Yılmaz ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP