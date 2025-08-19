Şehitkamil'de çocuklar Alleben ile hem öğrendi hem serinledi - Son Dakika
Şehitkamil'de çocuklar Alleben ile hem öğrendi hem serinledi

19.08.2025 15:29  Güncelleme: 15:31
Şehitkamil Belediyesi tarafından çocukların spora olan ilgisini artırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Akademisi Alleben Yüzme Havuzlar binlerce çocuğu ağırladı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından çocukların spora olan ilgisini artırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Akademisi Alleben Yüzme Havuzlar binlerce çocuğu ağırladı. 3 aylık dönemde eğitimlere katılan 8 bin 578 çocuk hem yüzmeyi öğrendi hem de yüzme sporları ile tanıştı.

Şehitkamil Belediyesi'nin çocuklara yönelik her yıl düzenlediği yaz spor kursları, 2025'te de büyük ilgi gördü. İlçe genelinde çocukların hem tatillerini verimli geçirmesi hem de sporla tanışması için organize edilen kurslar kapsamında yüzme branşına yoğun bir katılım gerçekleşti.

Çocuklar sporla tanıştı

Yaz boyunca Alleben 1 ve Alleben 2 Yüzme Havuzları'nda düzenlenen eğitimlerde 8 bin 578 çocuk yüzme sporu ile tanıştı. Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, temel yüzme tekniklerini öğrenmenin yanı sıra düzenli spor yapma alışkanlığı kazandı. Kurslara katılan öğrenciler, aynı zamanda disiplin, özgüven, paylaşma ve takım ruhu gibi önemli sosyal beceriler de edindi. Aileler de çocuklarının hem eğlenerek vakit geçirmesi hem de sporla iç içe olması için bu tür kursların çok değerli olduğunu dile getirdi. Yaz boyunca kurslara katılan çocukların mutlulukları, havuzlarda renkli görüntülere sahne oldu.

"Sporu yaygınlaştıracağız"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kurslara gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çocuklarımızın yaz tatillerini sporla, sağlıkla ve mutlulukla geçirmesi için çalışıyoruz. Onların enerjilerini doğru alanlara yönlendirmek ve geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlanmalarına katkı sunmak bizim için çok kıymetli. Sporun yaygınlaşması için çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi. - GAZİANTEP

Şehitkamil'de çocuklar Alleben ile hem öğrendi hem serinledi
