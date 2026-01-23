Şehitkamil'de karla mücadele aralıksız sürüyor - Son Dakika
Şehitkamil'de karla mücadele aralıksız sürüyor

Şehitkamil'de karla mücadele aralıksız sürüyor
23.01.2026 17:02  Güncelleme: 17:05
Şehitkamil Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı tüm birimleriyle teyakkuz haline geçti.

Şehitkamil Belediyesi, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı tüm birimleriyle teyakkuz haline geçti. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahaya inen belediye ekipleri, kent merkezinden en uzak kırsal mahallelere kadar geniş bir alanda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Zorlu hava şartlarına rağmen yürütülen çalışmalar sayesinde ilçede ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü ile Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı. Ana arterler, bağlantı yolları, hastane ve sağlık kuruluşlarına ulaşım sağlayan güzergahlar, okul çevreleri, kamu kurumları ve toplu taşıma hatları öncelikli alanlar olarak belirlendi. Ekipler, bu noktalarda hem kar küreme hem de buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Olumsuz bir durum yaşanmadı

Özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte oluşabilecek buzlanma riskine karşı ekipler, önleyici tedbirlerini artırdı. Tuzlama çalışmaları belirlenen program dahilinde sürdürülürken, olumsuzluklara karşı sahada sürekli ekip bulunduruldu. Yoğun mesai gerektiren çalışmalarda iş makineleri, tuzlama araçları ve teknik ekipmanlar etkin şekilde kullanıldı.

Tüm imkanlar seferber edildi

Kırsal mahallelerde de kar yağışının ulaşımı aksatmaması için özel bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda 73 kırsal mahallede yol açma ve genişletme çalışmaları titizlikle tamamlandı. Vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması, acil durumlarda sağlık ve güvenlik hizmetlerine kesintisiz erişimin sağlanması adına tüm imkanlar seferber edildi.

"Hemşerilerimizin güvenliği ve huzuru için sahadayız"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, günler öncesinden yapılan hazırlık sayesinde ilçe genelinde olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. Belediyenin tüm kadrolarıyla sahada olduğunu ifade eden Yılmaz, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışına karşı hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamladık. Karın ilk düştüğü andan itibaren ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Kent merkezimizden kırsal mahallelerimize kadar her noktada kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Önceliğimiz, hemşerilerimizin güvenliği, huzuru ve günlük yaşamlarının aksamamasıdır. Zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Cadde ve sokaklarımız tamamen temizlenene kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Yılmaz'dan buzlanma uyarısı

Yılmaz, meteorolojik verileri yakından takip ettiklerini hava şartlarının seyrine göre karla mücadele çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti. Yılmaz, vatandaşlardan da olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını isteyerek, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu. - GAZİANTEP

