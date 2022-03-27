Şehitkamil'deki öğrenciler, sinema günlerinde buluştu - Son Dakika
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Şehitkamil'deki öğrenciler, sinema günlerinde buluştu

27.03.2022 15:15
Şehitkamil'deki öğrenciler, sinema günlerinde buluştu

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 'Malazgirt 1071' Sinema Filmi Protokolü ile ilçe genelinde bulunan devlet liselerinde eğitim-öğretim gören 11 ve 12. sınıf öğrencileri, 'Sinema Günlerinde' buluştu.

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 'Malazgirt 1071' Sinema Filmi Protokolü ile ilçe genelinde bulunan devlet liselerinde eğitim-öğretim gören 11 ve 12. sınıf öğrencileri, 'Sinema Günlerinde' buluştu. Öğrenciler, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'nın hikayesini konu alan 'Malazgirt1071' filmini izlediler.

Şehitkamil Belediyesi, gençlerin Türk tarihine ilgilerini arttırmak adına Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı 'Malazgirt1071' Sinema Filmi Protokolü ile 11 ve 12. sınıf öğrencilerini sinema günlerinde buluşturdu. Sinepark Nakıp Ali Sineması'na giden öğrenciler, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'nın hikayesini konu alan 'Malazgirt 1071' filmini izlediler. Filmi büyük bir dikkatle izleyen öğrenciler, etkinlik dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade ederek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler. Protokol çerçevesinde, 10 bin lise 11. ve 12. sınıf öğrencisi 'Malazgirt 1071' filmini izleyecek.

"Bizler için güzel bir sosyal etkinlikte oldu"

Bu tür etkinliklerin kendileri açısından önemli olduğunu dile getiren lise öğrencisi Fatma Topal, "Şehitkamil Belediyemizin düzenlemiş olduğu Sinema Günleri etkinlikleri çerçevesinde, sinemaya geldik. Şuan vizyonda olan ve Türk tarihini anlatan Malazgirt 1071 filmini izledik. Film gerçekten çok güzeldi. Tarihimizi daha yakından gördük ve daha iyi anladık. Bu tür sinema filmleri ile tarihimizi daha da iyi anlıyoruz. Bunun dışında bizler için güzel bir sosyal etkinlik de oldu. Bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasını istiyoruz. Şehitkamil Belediyemize, bizlere böylesine güzel bir etkinliği sunduğu için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Tarihimizi anlamak adına çok güzel bir film olduğuna inanıyorum"

Malazgirt 1071 filmini beğendiğini kaydeden lise öğrencisi Çağrı Doğan, "Şehitkamil Belediyemizin düzenlediği sinema etkinliğine katıldık. Burada Malazgirt 1017 filmini izledik. Filmi gerçekten çok beğendim. Filmde tarihimizi anlatan çok güzel sahneler vardı. Tarihimizi anlamak adına çok güzel bir film olduğuna inanıyorum. Şehitkamil Belediyemizin düzenlediği bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Bizlere bu imkanı sunan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil'deki öğrenciler, sinema günlerinde buluştu
Şehitkamil'deki öğrenciler, sinema günlerinde buluştu
Şehitkamil'deki öğrenciler, sinema günlerinde buluştu

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehitkamil, Malazgirt, Sinema, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehitkamil'deki öğrenciler, sinema günlerinde buluştu - Son Dakika


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