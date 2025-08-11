Şehitkamil\'den Bağbaşı Mahallesi\'ne yeni arazi yolu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın Bağbaşı Mahallesi sakinlerine sözünü verdiği arazi yolu açma çalışmaları başladı. İhtiyaç duyulan 1 kilometrelik yeni yolun yanı sıra mahalleler arası bağlantı ve arazi yollarında da yenileme çalışmaları yapılacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın kent merkezi ve kırsal bölgelerde yer alan mahallelerde "güvenli ve konforlu yollar" hedefiyle başlattığı seferberlikle ilçenin dört bir yanında yol çalışmaları sürüyor.

Bağbaşı'na 1 kilometrelik yeni yol

Kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların tarım arazilerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında Bağbaşı Mahallesi'nde Başkan Umut Yılmaz'ın sözünü verdiği 1 kilometrelik yeni arazi yolu açılıyor. Kayalıklar arasında iş makineleri tarafından açılan yeni yol sayesinde, çiftçiler arazilerine kolaylıklar erişebilecek.

Mevcut yollar yenileniyor

Öte yandan yeni yol çalışmasının yanı sıra mevcut bağlantı ve arazi yollarında da mucurlama çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sayede yolların daha güvenli ve konforlu hale gelmesi sağlanacak. Böylece hem çiftçilerin hem de mahalle sakinlerinin arazilerine ulaşımı daha rahat olacak. - GAZİANTEP