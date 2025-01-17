Şehitkamil'den kadınlara aşı müjdesi - Son Dakika
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Şehitkamil'den kadınlara aşı müjdesi

Şehitkamil\'den kadınlara aşı müjdesi

Şehitkamil Belediyesi tarafından önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen dünyada her iki dakikada 1 kadının ölümüne neden olan rahim ağzı kanserine karşı dileyen kadınlara ücretsiz HPV aşısını yapılacak.

17.01.2025 14:35  Güncelleme: 14:36
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Şehitkamil Belediyesi tarafından önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen dünyada her iki dakikada 1 kadının ölümüne neden olan rahim ağzı kanserine karşı dileyen kadınlara ücretsiz HPV aşısını yapılacak.

Şehitkamil Belediyesi, 1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınlara ücretsiz HPV aşısı yapacak. Gelişmekte olan ülkelerde çoğunlukla genç ve sosyoekonomik açıdan yoksun kadınları etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olan rahim ağzı kanserine karşı milyonlarca kadın ekonomik nedenlerden dolayı aşıya erişemiyor.

En büyük nedeni Human papilloma virüsü (HPV) olan rahim ağzı kanserinden HPV aşısı ile korunmak mümkün. Mevcut ekonomik ortamda birçok kadının aşıya bütçe ayıramaması sonucu Şehitkamil Belediyesi, toplum sağlığının ve özellikle kadın sağlığının korunması için elini taşın altına koydu. Belediye tarafından talep eden 9-30 yaş arası kadınlara HPV aşısını ücretsiz yapılacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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