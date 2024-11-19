Şehitkamil\'den kırsal mahallelerde yol atağı

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın 'eşit hizmet' ilkesi doğrultusunda kırsal mahallelerde hizmet ağı genişletildi. Yedi aylık kısa sürede ilçenin üretim merkezi konumunda olan 72 kırsal mahallede toplamda 2 bin kilometrelik yolda çalışmalar yapıldı. Yeni arazi yollarının açıldığı mahallelerde, bozuk yollar da onarıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın daha güvenli ve konforlu yollar hedefiyle başlattığı çalışmalar sonucu kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde yollar sorun olmaktan çıktı. Kentin kronik sorunları arasında yer alan bozuk yolların yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni yollar açılıyor.

"Şehitkamil'e yakışmayan yollar vardı"

Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla 7 aylık bir süreçte yol ağı genişletildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, yolların büyük sorun olduğunu fark ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Bunun böyle kalmasına veya ötelenmesine asla müsaade edemezdik. Nitekim ilk olarak fizibilite raporunu çıkararak, sahaya indik ve çalışmalarımıza başladık" dedi.

"2 bin kilometrelik yol yenilendi"

Yılmaz, "Ekiplerimizle ilçemizin dört bir tarafına dağıldık. İhtiyaç duyulan her mahallede bozuk yolları onardık. Geniş bir alanda çalışmak da kolay değil ama Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla kısa sürede önemli bir mesafe kat ettik. Bunun yanında birçok köyümüzün de arazi yolları olmadığını fark ettik. Hızlı bir şekilde yeni yollarımızı açarak, mucurlama çalışmalarını tamamladık. Geldiğimiz noktada göreve geldiğimizi günden bu yana toplamda 2 bin kilometrelik yol düzenledik ve yeni arazi yolları açtık" şeklinde konuştu.

"Traktör girilemeyen bölgeye şimdi otomobiller giriyor"

Çalışmaların bununla sınırlı olmadığını aktaran Yılmaz, "7 yıl öncesine kadar halkımızın traktörle dahi gidemediği ve gidemediği için de ekip, dikemediği tarlasına gitmesi bizim için çok büyük bir gurur. Şimdilerde o yollarda otomobillerle seyahat edilebiliyor. Yol, demek sadece ulaşım demek değildir. Yol aynı zamanda üretimdir. Çiftçilerimizin önündeki en büyük engeli de çözüme kavuşturduk. Bu sayede çiftçimizi tarlasına gidebilecek ve üretim yapabilecek" diye konuştu. - GAZİANTEP