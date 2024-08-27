Şehitkamil Belediyesi Yaz Sanat Akademisi\'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

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Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Piyano, davetlilere keyifli anlar yaşattı. Yaz Sanat Akademisi'nde eğitim gören kursiyerlerin düzenlediği konser, dinleyicilerin büyük beğenisini aldı.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde yaz tatilinde düzenlenen Yaz Sanat Akademisi'nde eğitim gören kursiyerler yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri ile kapattı. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, kursiyerler hünerlerini 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı için sergiledi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı konserde, genç piyanistler en güzel şarkılarını dinletti. Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayan davetliler, konser sonuna kadar unutulmaz anlar yaşadı. - GAZİANTEP