Şehitkamil\'in genç sporcularından çifte şampiyonluk gururu

Şehitkamil Belediyesi, spora ve gençliğe verdiği önemin meyvelerini almaya devam ediyor. U12 ve U16 Sutopu Takımları Sutopu Kış Kupası ve Analig Seçme Müsabakaları'nı şampiyonlukla tamamladı.

3-4 Ocak tarihlerinde Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Sutopu Kış Kupası ve Analig Seçme Müsabakaları'na Şehitkamil Belediyesi, U12 ve U16 Sutopu Takımları ile katıldı. Büyük bir mücadeleye sahne olan organizasyonda Şehitkamilli sporcular, gösterdikleri üstün performansla çifte şampiyonluk elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Müsabakalara ilk kez katılan U12 Sutopu Takımı, yaşlarına rağmen sergiledikleri azim, disiplin ve takım ruhuyla dikkatleri üzerine çekti. Rakipleri karşısında ortaya koydukları mücadeleci oyunla turnuvayı zirvede tamamlayan minik sporcular, gelecek adına umut verdi.

U16 takımı İstanbul'a odaklandı

Daha önce birçok organizasyonda tecrübe kazanan U16 takımı ise deneyimini sahaya yansıtarak turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Elde edilen bu önemli başarıyla birlikte Şehitkamil Belediyesi U16 Sutopu Takımı, 20-23 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek U16 Türkiye Şampiyonası elemelerinde mücadele etme hakkı kazandı. Genç sporcular, Türkiye Şampiyonası yolunda Şehitkamil'i en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sporun her alanında varız

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporun her branşında gençleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Yılmaz, "Şehitkamil Belediyesi olarak sporun her alanında varız. Gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bizim için çok önemli. İlk kez müsabakalara katılmasına rağmen şampiyon olan U12 takımımızı ve tecrübesiyle bu başarıyı perçinleyen U16 takımımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızın, antrenörlerimizin ve emeği geçen herkesin her zaman yanındayız. İstanbul'da yapılacak Türkiye Şampiyonası elemelerinde de sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP