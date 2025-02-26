Şehitkamil kütüphanelerine ziyaretçi rekoru

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Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler son 1 yılda rekor ziyaretçi ağırladı. İçerisinde bulunan kitap ve kaynaklarla öğrencilere geniş yelpaze sunan kütüphanelerin ziyaretçi sayısı 1 milyon 55 bin 319 oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracaklarını belirterek, geleceğin mimarı gençler için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı kütüphaneleri 2024 yılında ziyaretçi rekoru kırdı. Kentin birçok noktasından öğrenciler zamanlarını en faydalı şekilde değerlendirmek için Şehitkamil Belediyesine bağlı kütüphanelerine akın etti. İlçenin hemen her noktasında bulunan kütüphaneler, öğrencilere uygun ortamlarda ders çalışma ve kitap okuma olanağı tanıyor.

"Öğrencilere ücretsiz ikram"

Sami Benli Kütüphanesi, Şehitkamil Sanat Merkezi Kütüphanesi'nin dışında kentin farklı bölgelerinde bulunan 22 gençlik kütüphanesi, 2 çocuk kütüphanesi ile öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan Şehitkamil Belediyesi, sabahın erken saatlerinden itibaren ders çalışmaya gelen öğrencilere atıştırmalık ikramında bulunarak, tüm imkanlarını ücretsiz bir şekilde sunuyor.

"Fırsat eşitliği sağlıyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Bunun için Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerde şartların iyileştirildiğini anlatan Yılmaz, "Gençlerimiz, geleceğimizin en büyük mimarı. Onlar geleceğe hazırlanırken, bu şehrin idarecileri olarak uygun ortamları sağlayarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundayız" dedi.

"Kentimize yeni kütüphaneler kazandıracağız"

Şehitkamil'de kütüphane sayısını artıracaklarını belirten Yılmaz, "Halihazırda 22'si gençlik, 2 çocuk ve M. Sami Benli Kütüphanesi, Şehitkamil Sanat Merkezi Kütüphanesi olmak üzere toplamda 26 kütüphanede gençlerimize hizmet veriyoruz. Ancak bu bizim için yeterli değil. Bu yıl içerisinde ilçemize ve kentimize yeni kütüphaneler kazandıracağız" diye konuştu.

"Ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı"

26 kütüphanede 2024 yılı Nisan ayından bu yana 1 milyon 55 bin 319 öğrenciyi ağırladıklarını paylaşan Yılmaz, "Kütüphanelerimizde hizmet ağını genişlettik. Öğrencilerimiz burada hayal ettikleri, lise, üniversiteye hazırlanıyor. Kimi öğrencilerimiz akademik çalışma yürütürken, kimisi beklediği atama için ders çalışıyor. Sabahtan gece yarılarına kadar ders çalışan öğrencilerimiz var. Bunlar için de sabahtan başlamak şartıyla son öğrenciye kadar çay, kahve, meyve suyunun yanında çeşitli atıştırmalıklar ikram ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP