Şehitkamil kütüphanelerine ziyaretçi rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehitkamil kütüphanelerine ziyaretçi rekoru

Şehitkamil kütüphanelerine ziyaretçi rekoru

Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler son 1 yılda rekor ziyaretçi ağırladı.

26.02.2025 14:35  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki kütüphaneler son 1 yılda rekor ziyaretçi ağırladı. İçerisinde bulunan kitap ve kaynaklarla öğrencilere geniş yelpaze sunan kütüphanelerin ziyaretçi sayısı 1 milyon 55 bin 319 oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldıracaklarını belirterek, geleceğin mimarı gençler için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı kütüphaneleri 2024 yılında ziyaretçi rekoru kırdı. Kentin birçok noktasından öğrenciler zamanlarını en faydalı şekilde değerlendirmek için Şehitkamil Belediyesine bağlı kütüphanelerine akın etti. İlçenin hemen her noktasında bulunan kütüphaneler, öğrencilere uygun ortamlarda ders çalışma ve kitap okuma olanağı tanıyor.

"Öğrencilere ücretsiz ikram"

Sami Benli Kütüphanesi, Şehitkamil Sanat Merkezi Kütüphanesi'nin dışında kentin farklı bölgelerinde bulunan 22 gençlik kütüphanesi, 2 çocuk kütüphanesi ile öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan Şehitkamil Belediyesi, sabahın erken saatlerinden itibaren ders çalışmaya gelen öğrencilere atıştırmalık ikramında bulunarak, tüm imkanlarını ücretsiz bir şekilde sunuyor.

"Fırsat eşitliği sağlıyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Bunun için Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerde şartların iyileştirildiğini anlatan Yılmaz, "Gençlerimiz, geleceğimizin en büyük mimarı. Onlar geleceğe hazırlanırken, bu şehrin idarecileri olarak uygun ortamları sağlayarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundayız" dedi.

"Kentimize yeni kütüphaneler kazandıracağız"

Şehitkamil'de kütüphane sayısını artıracaklarını belirten Yılmaz, "Halihazırda 22'si gençlik, 2 çocuk ve M. Sami Benli Kütüphanesi, Şehitkamil Sanat Merkezi Kütüphanesi olmak üzere toplamda 26 kütüphanede gençlerimize hizmet veriyoruz. Ancak bu bizim için yeterli değil. Bu yıl içerisinde ilçemize ve kentimize yeni kütüphaneler kazandıracağız" diye konuştu.

"Ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı"

26 kütüphanede 2024 yılı Nisan ayından bu yana 1 milyon 55 bin 319 öğrenciyi ağırladıklarını paylaşan Yılmaz, "Kütüphanelerimizde hizmet ağını genişlettik. Öğrencilerimiz burada hayal ettikleri, lise, üniversiteye hazırlanıyor. Kimi öğrencilerimiz akademik çalışma yürütürken, kimisi beklediği atama için ders çalışıyor. Sabahtan gece yarılarına kadar ders çalışan öğrencilerimiz var. Bunlar için de sabahtan başlamak şartıyla son öğrenciye kadar çay, kahve, meyve suyunun yanında çeşitli atıştırmalıklar ikram ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehitkamil, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil kütüphanelerine ziyaretçi rekoru - Son Dakika


15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
14:02 PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan’ın yapacağı çağrıya uyacağız PYD elebaşı Salih Müslim: Öcalan'ın yapacağı çağrıya uyacağız
13:40 Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul’da bir araya gelecek Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
20:19 Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi Kıskıvrak yakalandılar Halka Ramazan ayında at eti yedireceklerdi! Kıskıvrak yakalandılar
19:59 Kardan geline karda düğün ve takı töreni Kardan geline karda düğün ve takı töreni
19:50 Fatih Terim’in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed’i 2-1 yendi Fatih Terim'in ilk deplasman galibiyeti: Al Shabab, Al Raed'i 2-1 yendi
19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
19:42 Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti
19:30 Konya’da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu Konya'da traktör yüklü tır, polis aracı ile çarpıştı: Bir polis şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 15:45:09. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitkamil kütüphanelerine ziyaretçi rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.