Şehitkamilli kadınlardan Şanlıurfa\'ya tarihi gezi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde kadınlara verdiği Şanlıurfa gezisi sözü kısa sürede gerçekleşti. Günü birlik gezi ile kadınlar Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel yerlerini görme fırsatı buldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın kadınlara verdiği gezi sözü kısa sürede yerine getirildi. Umut Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşmasında dileyen herkesi Şanlıurfa'ya gezmeye götüreceklerinin sözünü veren Yılmaz'ın talimatıyla kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı.

"Tarihi yerinde gördüler"

Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde çocuk, genç, yaşlı demeden çeşitli turlarla hemşehrilerini Hatay, Karkamış, Ankara, Samsun gezisine çıkaran Yılmaz, bu kez de ilçede yaşayan kadınları Şanlıurfa gezisi ile tarihi yolculuğa çıkardı. Sabah saatlerinde başlayan gezi ile kadınlar medeniyetin sıfır noktası Göbeklitepe, Balıklıgöl ile kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Unutulmaz bir deneyim yaşayan kadınlar, tarihi yerinde görme fırsatını yakaladı.

Her şey düşünülmüş

Gezi programından dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür eden katılımcılar, "Sağolsun Başkanımız bir sözümüzü ikiletmedi. Bu şartlarda gezmek istemeniz çok büyük maliyet. Başkanımız Umut Yılmaz, bir sürpriz yaptı ve bir günlüğüne Şanlıurfa'ya geldik. Çok eğlendik, çok güzel geçti. Her bir detay düşünülmüştü. Her şey için Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle memnuniyetlerini dile getirdi. - GAZİANTEP