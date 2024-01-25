Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Futbol Takımı Gaziantep İl Şampiyonu Oldu

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün genç yetenekleri, futbolun zirvesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlı kulübün U14 Futbol Takımı, 2023-2024 sezonunu Gaziantep İl Şampiyonu olarak tamamlayarak, yeşil-siyahlı camiaya büyük bir gurur daha yaşattı.

2023-2024 sezonunda grubunu lider tamamlayarak adını play-off'a yazdıran Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Futbol Takımı, bu aşamada da yeşil sahada yerini aldığı 6 maçta da üst düzey bir performans sergiledi ve şampiyonluk ipini göğüsledi. 13 maçta, 12 galibiyet ve 1 beraberlikle ligi tamamlayan yeşil-siyahlılar, namağlup şampiyon ünvanını elde etti.

"Başarıyı sürdürmek istiyoruz"

U14 Erkek Futbol Takımının elde ettiği şampiyonluk sonrasında değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Futbol Direktörü Taner Özaykut, futbolcuların ve teknik ekibin ortaya koyduğu üstün performanstan dolayı teşekkür ederek, bu başarının takımın birlik ve beraberlik ruhuyla mümkün olduğunu vurguladı. Özaykut, "Bu zafer, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nde yetişen yıldızların gelecekte profesyonelliğe giden yolda elde edecekleri başarılara dair büyük umutları bir kez daha pekiştirdi. Kulübümüz, genç yetenekleri yetiştirme ve onlara destek olma vizyonuyla ön plana çıkıyor. Futbolcularımıza ve teknik ekibimize ortaya koydukları üstün performanstan dolayı teşekkür ediyorum. İlimizi temsilen katılacağımız organizasyonlarda bu başarıları sürdürmek istiyoruz. Altyapı faaliyetlerine büyük desteklerini bir an olsun esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP