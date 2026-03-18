Şehitler Bafra'da dualarla anıldı
Şehitler Bafra'da dualarla anıldı

18.03.2026 11:35  Güncelleme: 11:37
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kapsamında Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

Bafra Asri Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Garnizon vekili Piyade Yüzbaşı Mustafa Erden, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, şehitlerin vatan uğruna gösterdiği fedakarlığın önemine vurgu yaptı. Erden, Çanakkale Savaşları'nın Türk milletinin azim, cesaret ve fedakarlığını tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, aziz milletimizin en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Programda Garnizon Şehitliği Büstü'ne çelenk sunuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftü Vekili İhsan Barut tarafından dua edildi. Törene katılan protokol üyeleri ile şehit aileleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Anma programına Kaymakam Dr. Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, ilçe protokolü, şehit dernekleri ve şehit yakınları katıldı.

Öte yandan, anma etkinlikleri kapsamında Altınkaya Anadolu Lisesi'nde de bir program düzenlendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

