Şehitler Çeşmesi Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Şehitler Çeşmesi Restorasyonu Devam Ediyor

Şehitler Çeşmesi Restorasyonu Devam Ediyor

Palandöken İlçesine bağlı Toparlak Köyünde bulunan şehitler çeşmesinin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

07.11.2024 15:57
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Palandöken İlçesine bağlı Toparlak Köyünde bulunan şehitler çeşmesinin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanlığı tarafından inşa edilen şehitlik çeşmesinde incelemelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, restorasyon çalışmasını yakından takip ettiklerini belirterek, şehitlik çeşmesi ve bayraklarının bakımı konusunda desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Çeşmede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Aykut, "Şehitler çeşmesi ve şehitler anısına dikilen Türk Bayraklarının bakımı konusundaki çalışmaları takip ederek, destek sağlıyoruz. Doğu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanımız Yunus Özkan, bu konuda öz verili çalışmalar gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ana hizmet birimlerimizden birisi olan şehit yakınları ve gazilerimizle çalışmalar bizim için çok büyük önem arz etmekte. Bu noktada da şehit yakınlarımızla, gazilerimizle, şehitlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bu çalışmalarımızı devam etmekteyiz. Erzurum'da daha önce yapılan Şehitler Çeşmesi'ndeki restorasyona destek olmak için buradayız. Doğu Anadolu Güvenlik Korucular Dernek Başkanımızla birlikte Şehitler Çeşmesi'nin yeniden restorasyonunu, istişare ve işbirliği içerisindeyiz. Şu anda dernek başkanlığımız ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Buraya birde mescit yapılması planlanıyor. Buna istinaden de iki gün içerisinde bu istinat duvarlarıyla birlikte restorasyon çalışması bitecek. Mescidin de bir ay içerisinde bitmesi planlanıyor" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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