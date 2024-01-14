Şehitler için sabah namazında dua edildi

Muş Merkez Camisi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sabah namazında dua edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Merkez Camii başta olmak üzere kent genelindeki tüm camilerde sabah namazında dua edildi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sabah namazı kılındı. Sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar, ellerini şehitler için semaya kaldırarak dua etti. Vatandaşlarla birlikte sabah namazı eda eden İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, güvenlik güçlerinin Türkiye'nin sınır boylarında yıllardır teröristlerle mücadele verdiğini belirterek, "Türkiye'de ve yurt dışında sabah namazı kılınan bütün camilerde şehitler için program düzenlendi. Bu güzel cennet vatanımız, milletimiz ve mukaddesatımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi yad etmek için Kur'an-ı Kerim okuduk. Şunu hepimiz biliyoruz, bu dünyadan göç edeceğiz. Ama bazıları var ki çok şanslı. Bu şanslı olanlardan biri de şehitlerimizdir. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de şehitlerimiz için 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz' buyuruyor. Bu güzel vatanımız ve şehitlerimize dua etmek için bir araya geldik. Efendimiz, şehitleri hiç unutmamış, unutulmasını da istememiştir. Şehitler ve şehitlerin geride bıraktığı evlatları, anneleri, babaları, çocuklar ve eşleri bizlere emanettir" dedi.

Program, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet okunmasıyla son buldu. - MUŞ