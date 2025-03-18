Şehitleri Anma Günü'nde Başkan Arıcı'dan anlamlı hizmet - Son Dakika
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Şehitleri Anma Günü'nde Başkan Arıcı'dan anlamlı hizmet

Şehitleri Anma Günü\'nde Başkan Arıcı\'dan anlamlı hizmet

Şehit ailesinin içme suyu talebini unutmayan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, anlamlı bir hizmete imza atarken, içme suyunun aileye ulaştırmasının 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne denk gelmesi ise duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

18.03.2025 19:59  Güncelleme: 20:03
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Şehit ailesinin içme suyu talebini unutmayan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, anlamlı bir hizmete imza atarken, içme suyunun aileye ulaştırmasının 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne denk gelmesi ise duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'nın Koçarlılı Şehit Jandarma Er Mustafa Aydın'ın Satılar Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyareti sırasında, şehit annesi Emir Ayşe ve babası Turgut Aydın, Arıcı'ya evlerinin çok yukarıda kaldığını yaşları gereği tatlı içme suyu çeşmelerine ulaşmakta zorlandıklarını dile getirmeleri üzerine Başkan Arıcı talebin hızla yerine getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları başlattı ve tatlı içme suyu çeşmesi şehit ailesinin kapısının önüne kadar getirildi. Çalışmanın 18 Mart Şehitleri Anma gününe denk gelmesi ise Şehit ailesinin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Evlerinin önüne tatlı su çeşmesinin getirilmesiyle mutluluğunu dile getiren Şehit Mustafa Aydın'ın annesi Emir Ayşe Aydın; "Özlem Başkanımız ve Özgür Başkanımızdan Allah bir değil bin kere razı olsun" diyerek başkanlara selamlarını iletti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ise "Şehit ailemizin talebinin yerine getirilmesi hususunda hassasiyet gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Koçarlı ASKİ ekiplerimize teşekkür ediyorum. Biz Koçarlı'ya hizmet için gönül ve güç birliği yaptık. Birlikte güçlüyüz ve attığımız her adımda yüzü gülen vatandaşlarımızın duaları ile daha gururlanıyor ve güçleniyoruz. Desteğini Koçarlımızdan eksik etmeyen Topuklu Efemiz Çerçioğlu ile birlikte üretmeye çalışmaya ve hizmete devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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