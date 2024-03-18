Çorum Belediyesi, Şehitlik Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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Yerel

Çorum Belediyesi, Şehitlik Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarını tamamladı

Çorum Belediyesi, Şehitlik Caddesi\'nde yol genişletme çalışmalarını tamamladı

Çorum Belediyesi, Şehitlik Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarını tamamlayarak, Ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatılan caddeye adına yakışır bir görünüm kazandırdı. Cadde, kırmızı-beyaz renklere büründü ve tretuvar ve asfalt çalışmaları tamamlandıktan sonra Türk bayrakları dikildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yapılan çalışmaları inceleyerek, Şehitler Caddesi'nin ismine yakışır bir cadde haline geldiğini belirtti.

18.03.2024 18:09  Güncelleme: 18:15
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Çorum Belediyesi, Şehitlik Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarını tamamladı. Ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatılan Şehitlik Caddesi, adına yakışır bir görünüm kazandı.

Çorum Şehitliği önünden geçen Şehitlik Caddesi, kırmızı-beyaz renklere büründü. Çorum Belediyesi, 4 şerit olacak şekilde genişlettiği caddenin tretuvar ve asfalt çalışmalarını tamamladı. Son olarak cadde boyunca dikilen direklere Türk bayrakları asıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, yapılan çalışmaları inceledi. Yeni kurulan bir direğe Türk Bayrağı çeken Başkan Aşgın, Şehitler Caddesi'nin ismine yakışır bir cadde haline geldiğini söyledi. Başkan Aşgın "Yaklaşık 600 metrelik Şehitlik Caddemiz 4 şeritli geniş bir yol oldu. Ayrıca yaya yolu ve şehitliğimizin yanında 4 bin 300 metrekarelik geniş bir otopark alanı düzenledik. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum Belediyesi, Şehitlik Caddesi'nde yol genişletme çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

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