Şehitlik hem gururlandırdı hem de yürekleri burktu

Sakarya'da Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen törende, Türk bayraklarıyla donatılan şehit mezarları duygu dolu anlar yaşattı.

Türk milletinin 18 Mart 1915'te tarihe altın harflerle yazdırdığı Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Sakarya'da anma töreni düzenlendi. Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, çelenk sunumunu, şehitliğe karanfil bırakılması, Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ın şehitlik anı defterini imzalaması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle devam etti.

"Milletimiz gönüllerde ölümsüzleşenleri hiçbir zaman unutmayacak"

Törende konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Vatan ve millet sevgisiyle yazılan kahramanlık destanlarımızdan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110.yıl dönümünü idrak ederken vatanın bütünlüğü, milletimizin huzuru için canını feda etmekten çekinmeyen, bu toprakları bizlere kutsal bir emanet eden şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Milletimiz tarih boyunca başı daima dik, şerefli ve hür yaşamıştır. Bağımsızlık aşkı vatanın bütünlüğü milletimizin birlik ve beraberliği, milli ve manevi değerleri söz konusu olduğunda hiçbir engel tanımayan bu asil millet, bunun en güzel örneğini Çanakkale Zaferi'nde göstermişti. Sizler, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla imkansızlıklar içerisinde bile Çanakkale geçilmez düsturuyla hareket ederek kanlarınızla, canlarınızla bayrak, vatan ve mukaddesat sevgisini, istiklal tutkusunu, genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle milli ve manevi değerleri etrafında nasıl birleştiğini anlatan çok büyük bir destan yazdınız. Bu büyük zafer tarihten silinmek istenen bir milletin bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu göstermesi açısından da insanlık tarihi içinde çok özel bir yere sahiptir. Milletimiz büyük bir fedakarlık timsali olan ve gönüllerde ölümsüzleşenleri hiçbir zaman unutmayacak ve bu vatanı, milli ve manevi değerlerimizi dünya durdukça koruyacak, bu cumhuriyeti dünya devletleri arasında hak ettiği yere taşımak için her geçen gün daha da artan azim, şuur ve mücadeleye devam edecektir" dedi.

Katılımcılar

Anma törenine Vali Rahmi Doğan'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube üyeleri, gaziler, kurum müdürleri de katıldı. - SAKARYA