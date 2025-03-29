Şehitlikler ve mezarlıklar bayramda çiçek açtı

Başiskele Belediyesi, arife günü şehitlik ve mezarlığa gelerek dua eden vatandaşlara ekmeleri için çiçek dağıttı.

Şehitlik ve mezarlık bakımlarını yıl boyunca sürdüren Başiskele Belediyesi, bayramlarda daha sık ziyaret edilen kabristanlıkları büyük titizlikle bayrama hazırlıyor. Ramazan Bayramı'nda vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli ortamlarda yapabilmeleri adına yoğun tempoda çalışan Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkların ve şehitliklerin genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra şehitlikleri çiçekli bitkilerle süsledi. Başiskele Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve yıllardır her dini bayramlarda devam eden uygulaması olan kabristanlarda ücretsiz çiçek dağıtımı bu Ramazan Bayramı öncesi de devam etti. Arife günü ilçe genelindeki mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara birbirinden güzel, çeşit çeşit ve rengarenk çiçek dağıtıldı.

Bayram öncesi mezarlık ve şehitlik ziyaretlerini gerçekleştirmeye başlayan vatandaşlar, yapılan güzel işler ve çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Yasin Özlü'ye ve ekibine teşekkür etti. - KOCAELİ