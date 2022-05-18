Şehrin yeni lezzeti 'Nehir' raflarda yerini aldı - Son Dakika
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Şehrin yeni lezzeti 'Nehir' raflarda yerini aldı

18.05.2022 13:53
Şehrin yeni lezzeti 'Nehir' raflarda yerini aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üretime başladığı Nehir çikolatasını kendi raflarına çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üretime başladığı Nehir çikolatasını kendi raflarına çıkardı. Çikolata Evi'nde tezgaha çıkarılan lezzet, kısa sürede vatandaşın ilgisini çekti.

Sakarya Büyükşehir, Bal54, Süt54, Fındık54, Et54, Yumurta54 gibi üretim odaklı hizmetlerinden sonra Çikolata Evi'ni faaliyete geçirdi. Üretim listesine çikolatayı da ekleyen büyükşehir, hayata geçirdiği 'Nehir' markasıyla kısa sürede ilgi odağı oldu. Adapazarı Donatım'da kurulan üretim tesisinde yapılan ürünler kısa sürede çeşitlendirildi. Rengarenk çikolatalar, 'Nehir' markası etiketiyle raflara çıktı. Büyükşehir, BELPAŞ markası altında satış için Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda Çikolata Evi'ni hizmete aldı. Sütevi ve Şifaevi'nin yanında hizmet vermeye başlayan ofiste Nehir markasıyla üretilen tüm çikolata çeşitleri satışa sunuldu. Vatandaşlar burada talebe ve isteye göre çikolatalarını farklı sunumlarda, farklı ambalajlarda alabiliyor. Kuru meyve işlemeli, parçacık dökümlü ve birçok çeşitte rengarenk ürünler reyonları süsledi. - SAKARYA

Şehrin yeni lezzeti 'Nehir' raflarda yerini aldı
Şehrin yeni lezzeti 'Nehir' raflarda yerini aldı
Şehrin yeni lezzeti 'Nehir' raflarda yerini aldı
Şehrin yeni lezzeti 'Nehir' raflarda yerini aldı
Şehrin yeni lezzeti 'Nehir' raflarda yerini aldı

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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehrin yeni lezzeti 'Nehir' raflarda yerini aldı - Son Dakika


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