Şehzadeler Belediye Başkanı Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Gençlerle Buluştu

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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alarak engelleri aşan gençlerle buluştu. Merkezde, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Durbay, bundan sonraki yıllarda 10-16 Mayıs günlerinin 'Engelleri Aşma Günü' olarak kutlaması için çalışacağını ifade etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. 21 yaş üstü engelli bireylerin eğitim aldığı yaşam merkezindeki etkinliğe Başkan Gülşah Durbay'ın yanı sıra Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Okur, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Karaokay ve engelli aileleri katıldı.

Başkan Durbay, katılımcılarla birlikte etkinlik öncesi SOGEP (Sosyal Geliişmeyii Destekleme Programı) kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle Şehzadeler Belediye'si tarafından yaptırılan merkezde öğrencilerin eğitim aldığı sınıfları inceledi. Durbay, burada öğrencilerle yakından ilgilenerek, yaptıkları etkinlikler hakkında sohbet etti.

"10-16 Mayıs'ı Engelleri Aşma Günü olarak kutlamak istiyoruz"

Merkezdeki öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan etkinliğe geçen Başkan Durbay, burada yaptığı konuşmada 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Günü'ne vurgu yaparak, "18 öğretmen ve 22 kayıtlı öğrencimizin bulunduğu merkezimizde korumalı işyerinin haricindeki tüm kurslar öğrencilerimize verilmektedir. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerimizin, ailelerin ve derneklerin yanında ve destekçisiyiz. Amacımız birlikte el ele vererek engelleri ortadan kaldırmak. Bundan sonraki yıllarda engelliler günü değil, engelleri aşma günü olarak kutlamak istiyoruz. Bunu da el ele vererek, engelli bireylerimizi yaşama katarak sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilerin oluşturduğu müzik grubu protokol ve ailelere kısa bir konser verdi. - MANİSA