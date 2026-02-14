Şehzadeler Belediyesinde halkla iç içe yönetim

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen ve beraberindeki heyetle birlikte Veziroğlu ve Yeniköy mahallelerinde yurttaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Veziroğlu ve Yeniköy mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Şimşek, yurttaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek çözüm yolları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaretler kapsamında vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Şimşek, mahallelerin mevcut ihtiyaçları, altyapı çalışmaları, sosyal projeler ve belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Mahalle sakinlerinin aktardığı sorunları tek tek not alan Başkan Şimşek, çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Halkla birebir temasın önemine dikkat çeken Başkan Şimşek, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şehzadelerimizin her mahallesinde olmaya, hemşehrilerimizin sesine kulak vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan kendilerinden dinlemek, doğru ve kalıcı çözümler üretmemiz açısından büyük önem taşıyor. İlçe Başkanımız, meclis üyelerimiz ve ekip arkadaşlarımızla birlikte, Şehzadeler için en doğru adımları atmak adına ortak akılla çalışıyoruz."

CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen de mahalle ziyaretlerinin birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, yerel yönetimle vatandaş arasındaki bağın güçlenmesinin hizmet kalitesini artırdığını ifade etti. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Başkan Şimşek ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, sorunlarının dinlenmesinden ve çözüm için adım atılmasından duydukları mutluluğu paylaştı. - MANİSA