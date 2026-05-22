Başkan Şimşek personelle bayramlaştı

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kurban Bayramı öncesinde belediye binası ile dış birimlerde görev yapan personelleri ziyaret ederek, çalışanlarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma esnasında Başkan Şimşek'e Başkan yardımcılarının da eşlik etti. Belediye hizmet binası ve dış birimlerde görev yapan personellerle sohbet eden Başkan Şimşek, özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür ederek bayramlarını tebrik etti. Personellerin aileleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Başkan Şimşek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Şimşek yaptığı kısa açıklamada, "Şehzadeler Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için büyük bir emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nın personelimiz, aileleri ve tüm vatandaşlarımız için sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA