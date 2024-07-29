Şehzadeler Belediyesi 'Atma Paylaş' Projesi ile Dayanışmayı Artırıyor - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi 'Atma Paylaş' Projesi ile Dayanışmayı Artırıyor

Şehzadeler Belediyesi \'Atma Paylaş\' Projesi ile Dayanışmayı Artırıyor

Şehzadeler Belediyesi'nin vatandaşlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygularını artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Atma Paylaş' Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında, ihtiyaç fazlası olan ikinci el eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, toplumsal dayanışma güçlendiriliyor.

29.07.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
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Şehzadeler Belediyesi'nin vatandaşlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygularını artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Atma Paylaş' Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında, ihtiyaç fazlası olan ikinci el eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, toplumsal dayanışma güçlendiriliyor. Proje kapsamında 1 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar 124 parça eşya bağışçılardan alınarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Şehzadeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Atma Paylaş' Projesi ile kullanılabilir durumdaki kıyafetler, mobilyalar, elektronik eşyalar ve daha birçok eşya, gönüllü vatandaşlar tarafından belediyeye teslim ediliyor. Ardından, belediye ekipleri tarafından titizlikle sınıflandırılan eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Proje hakkında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Atma Paylaş Projesi ile vatandaşlarımız arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi hedefliyoruz. İhtiyaç fazlası olan eşyaların, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırılması hem israfı önlüyor hem de toplumsal birlikteliğimizi güçlendiriyor. Bu projeye destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Projeye destek olmak isteyen vatandaşlarımız, kullanılabilir durumdaki eşyalarını 444 90 45 numaralı telefondan Beyaz Masa birimimize ulaşırlarsa, ekiplerimiz ev eşyası ve kıyafet yardımlarını evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaktır." dedi.

Proje kapsamında 1 Nisan 2024 tarihinden bugüne kadar 190 adresten, 124 parça ev eşyası alınarak 50 adrese teslim edildi. Teslim edilen eşyalar arasında 14 koltuk takımı, 3 adet çift kişilik yatak, 6 adet tek kişilik yatak, 16 çekyat, 16 sandalye, 10 battaniye yastık, yorgan, 3 elbise dolabı, 6 halı, 8 buzdolabı, 7 çamaşır makinası, 1 tüplü televizyon, 1 soba, 1 set üstü ocak, 24 manuel hasta yatağı, 6 elektrikli hasta yatağı, 2 adet manuel hasta sandalyesi yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediyesi 'Atma Paylaş' Projesi ile Dayanışmayı Artırıyor - Son Dakika

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