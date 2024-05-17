Şehzadeler Belediyesi Gençlere İnternet Kotasını Kaldırdı

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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Prof. Dr İlhan Varank Millet Kütüphanesi'nde kullanıcılara sağlanan günlük 50 dakikalık internet kotasını gençlerin talebi üzerine kaldırdı. Kütüphaneden faydalanan herkes bugünden itibaren internet hizmetlerini sınırsız olarak kullanabilecek. Başkan Durbay ayrıca Gençlik Haftası kapsamında ilçedeki 4 bin 500 lise öğrencisine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan Nutuk'u hediye etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan Prof. Dr İlhan Varank Millet Kütüphanesi'nden yararlanan özellikle lise ve üniversite öğrencilerini sevindiren bir müjde geldi. Prof. Dr İlhan Varank Millet Kütüphanesi'nin hizmetlerinden yararlanan gençler, geçtiğimiz günlerde Başkan Durbay'dan, günlük olarak kendilerine sağlanan 50 dakikalık internet hizmetinin yetersiz olduğunu belirterek internetin sınırsız olmasını talep etti. Gençlerin talebini değerlendiren Başkan Durbay, internet kotasını kaldırdıklarının müjdesini verdi.

"Bilginin önünde engel olmaz"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "13 Kasım 2024 tarihinde hizmete açılan Prof. Dr İlhan Varank Millet Kütüphane'miz ilçemizde önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. 11 bin 108 kayıtlı üyesi bulunan kütüphanemizde kuruluşundan bu yana geçen 6 ayda, 90 bin 483 vatandaşımız verilen hizmetlerden yararlanmıştır. Kütüphanemizin hizmetlerinden yararlanan gençlerimizin talebi üzerine günlük 50 dakika olan internet sınırını bugünden itibaren kaldırarak sınırsız yapmış bulunmaktayız. Amacımız gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın bilgiye herhangi bir engel olmadan anında ulaşmasıdır. İnternet hizmetindeki kotayı kaldırmamız, ağırlıklı olarak lise ve üniversite öğrencilerimizin ders çalışırken kullandığı kütüphanemizi bilgi ve kültürün merkezi konumuna taşıyacaktır. Almış olduğumuz kararın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Durbay'dan Şehzadeler'in gençlerine Nutuk hediyesi

Şehzadeler Belediyesi, Gençlik Haftası kapsamında ilçedeki 4 bin 500 lise öğrencisine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan Nutuk'u hediye etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Gediz Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kitap dağıtım törenine katılarak, Nutukları öğrencilere bizzat kendisi hediye etti.

Başkan Durbay, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ülkeyi gençlere emanet ettiğine vurgu yaparak, Gençlik Haftası'nda gençlere anlamlı bir hediye vermek istediklerini belirtti. Nutuk'un gençler için önemli bir eser olduğunu ifade eden Durbay, öğrencilere Atatürk'ün düşüncelerini ve ülkenin kuruluş sürecini anlatan bu kitabı okuyarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Kitap dağıtımı sırasında öğrencilerin isteklerini de dinleyen Başkan Durbay, futbol topu isteyen öğrencilerin taleplerini anında yerine getirerek, onların mutluluğuna ortak oldu. Başkan Durbay, gençlerin eğitimine ve gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, her zaman yanlarında olacaklarını dile getirdi. - MANİSA