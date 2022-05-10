Şehzadeler Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehzadeler Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

10.05.2022 12:16
Şehzadeler Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Şehzadeler Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda belediyenin Ramazan ayında gerçekleştirdiği hizmetler hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahiplerine toplam 6 binin üzerinde erzak paketi ulaştırılarak...

Şehzadeler Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda belediyenin Ramazan ayında gerçekleştirdiği hizmetler hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç sahiplerine toplam 6 binin üzerinde erzak paketi ulaştırılarak gıda desteğinde bulunulmuştur. Ayrıca evinde yemek yapabilecek durumu olmayanlara da bin kişilik sıcak yemek yardımı ulaştırılmıştır" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda belediyenin Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği hizmetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Başkan Çelik konuyla ilgili şöyle konuştu: "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından Ramazan ayı başında mahallelerimizde ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin tespiti yapılmış ve Ramazan ayında dağıtılmak üzere gıda paketleri hazırlanmıştır. Tespit edilen vatandaşlarımıza ay boyunca toplam 6 binin üzerinde erzak paketi ulaştırılarak gıda desteğinde bulunulmuştur. Gıda paketlerimiz adrese götürülerek ve İyilikbank hizmet birimimizden verilmek suretiyle teslim edilmiştir. Ayrıca evinde yemek yapabilecek durumu olmayanlara da bin kişilik sıcak yemek yardımı ulaştırılmıştır" dedi.

Engellilere yönelik hizmetlerden de bahseden Başkan Çelik, "Nisan ayı içerisinde talepte bulunan 3 vatandaşımıza manuel tekerlekli sandalye verilmiş, ayrıca akülü sandalye kullanan bir vatandaşımızın aracının aküleri değiştirilerek yedek parça desteğinde bulunulmuştur. Hasta ve yaşlı hizmetlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızdan gelen talepler değerlendirilmiş ve 12 vatandaşımıza (daha önce kapanan devlet hastanesinden alınan) manuel ve elektronik hasta yatağı desteği verilmiştir. Havaların soğuk devam etmesi dolayısı ile kış ayından vermiş olduğumuz konaklama desteği Ramazan ayı içerisinde devam etmiş ve konaklatılan vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunulmuştur. Ayrıca nisan ayı içerisinde 31 aileye 155 torba kömür teslim edilmiştir." şeklinde konuştu. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
Şehzadeler Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
Şehzadeler Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

YORUMLAR
500
Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep FK, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Şehzadeler Meclisi 22 gündem maddesini karara bağladı Şehzadeler Meclisi 22 gündem maddesini karara bağladı

Şehzadeler Belediyesi, Ömer Faruk Çelik, Ramazan, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı - Son Dakika


Son Dakika
17:49 AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 18:28:14. #1.13#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement