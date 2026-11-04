Şehzadeler Belediyesi meclisinde Lösemili Çocuklar Haftası'na turuncu kurdele takıldı - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi meclisinde Lösemili Çocuklar Haftası'na turuncu kurdele takıldı

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Şehzadeler Belediyesi meclisinde Lösemili Çocuklar Haftası\'na turuncu kurdele takıldı
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Şehzadeler Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısında, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında tüm meclis üyeleri yakalarına turuncu kurdele taktı. Başkan Hakan Şimşek başkanlığındaki toplantıda 4 komisyon raporu ile 9 teklif görüşülerek karara bağlandı.

Şehzadeler Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla tüm meclis üyeleri yakalarına turuncu kurdele taktı.

Şehzadeler Belediyesi Kasım ayı Belediye Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hakan Şimşek başkanlığında Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantı salonunda, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla tüm meclis üyeleri yakalarına turuncu kurdele taktı. Toplantının açılışında meclis üyelerine hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, belediyenin son bir aylık süreçte yürüttüğü saha çalışmaları, yatırım projeleri ve önemli gündem maddeleri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

Şehzadeler Belediyesi olarak birçok alanda vatandaşa hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Şimşek "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Kent Konseyimizle ilk kez düzenlediğimiz Cumhuriyet Balosu ile gururla kutladık. Şehzadelerimizin temizliği için Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüzün araç filosunu güçlendirmek adına DMO'ya 2 adet yeni çöp kamyonu siparişi verdik. Fen İşleri ekiplerimizle 2026 sezonu için hedeflediğimiz 350 kilometrelik ova yolu bakım çalışmasının yüzde 91'ini tamamladık ve son 10 ayda vatandaşlarımız ile kurumlardan gelen 5.215 başvurunun yüzde 85'ini çözüme kavuşturduk. Halk sağlığı çalışmalarımız kapsamında 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda 10 kırsal mahallemizden 250 kadının KETEM'de mamografi taramasından yararlanmasını sağladık. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlarımızla bir araya gelirken; Kasım ayı vesilesiyle Lösemili Çocuklar Haftası ve Organ Bağışı Haftası'nda toplumsal farkındalığın önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde 10 Kasım'da saygı ve özlemle anıyor, 12 Kasım Düzce Depremi kaybettiğimiz yurttaşlarımızı rahmetle yad ediyoruz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve kadına şiddete karşı sıfır tolerans vurgusu yaptığımız 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün anlam ve önemini paylaşıyor, meclis kararlarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Şimşek'in konuşmasının ardından meclis gündemine geçildi. Toplantıda meclis gündeminde yer alan 4 komisyon raporu ile 9 adet teklif tek tek görüşülerek karara bağlandı. Oylamaların tamamlanmasının ardından mecliste grubu bulunan siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri sırasıyla söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Meclis toplantısı, dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Şehzadeler BelediyesiHakan ŞimşekSağlıkGüncelYerelSon Dakika

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