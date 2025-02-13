Şehzadeler Belediyesi'nden Berat Kandili İkramı - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi'nden Berat Kandili İkramı

Şehzadeler Belediyesi\'nden Berat Kandili İkramı

Şehzadeler Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla üç farklı noktada vatandaşlara kandil helvası ikram etti. Belediye Başkan Yardımcısı Onur Ceylan, kandillerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.

13.02.2025 19:13  Güncelleme: 19:15
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Şehzadeler Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil helvası ikram etti. Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Onur Ceylan, kandillerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.

Şehzadeler Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ilçenin üç farklı noktasında vatandaşlara kandil helvası ikram etti. Alaybey Camisi, Yeni Cami ve Manolya Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklere yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye ekipleri tarafından dağıtılan helvalar, kandil coşkusunu paylaşmak isteyen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Etkinliğe katılan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Onur Ceylan da vatandaşlara helva ikram ederek kandillerini kutladı. Ceylan, kandillerin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, "Bu mübarek gecede vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak, manevi değerlerimizi yaşatmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediyesi'nden Berat Kandili İkramı - Son Dakika

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