Şehzadeler Belediyesi\'nden Engelli Vatandaşlara Destek Projesi

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Şehzadeler Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik destek çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Dernek binasında tadilat ve boya badana çalışması gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediyesi, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla destek projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Dernek binasında tadilat ve boya badana çalışması yaparak dernek üyelerinin daha konforlu bir ortamda faaliyet göstermesine katkı sağladı.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen projelere büyük önem veren Şehzadeler Belediyesi, Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü'nün talebi doğrultusunda dernek binasında bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tadilat kapsamında, binada gerekli onarımlar yapıldı ve boya badana çalışmasına başladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Belediye olarak dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına duyarlıyız. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü üyelerimizin daha iyi şartlarda bir araya gelebilmesi için binadaki bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA