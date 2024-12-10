Şehzadeler Belediyesi'nden Kadına Şiddete Destek - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi'nden Kadına Şiddete Destek

Şehzadeler Belediyesi\'nden Kadına Şiddete Destek

Şehzadeler Belediyesi, eşi tarafından yaralanan kadına tekerlekli sandalye yardımında bulunarak önemli bir destek sağladı. Başkan Durbay, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti.

10.12.2024 11:09  Güncelleme: 11:11
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Şehzadeler Belediyesi, eşi tarafından silahla yaralanan kadının tekerlekli sandalye ihtiyacına anında yanıt verdi ve yardım elini uzattı.

Alaybey Mahallesi'nde, boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi tarafından silahla vurulan Melek D., Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaşadığı talihsiz olay sonrası tedavi sürecinde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duydu. Durumu öğrenen Şehzadeler Belediyesi, sosyal yardım konusunda hızlı bir refleks göstererek harekete geçti.

Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın talimatıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temin edilen tekerlekli sandalye, hastaneye ulaştırılarak Melek D.'ye teslim edildi. Başkan Durbay, yaptığı açıklamada Melek D.'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın yaşamış olduğu zorluklarda her zaman yanlarında olmayı bir görev biliyoruz. Melek Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Başkan Durbay, kadına yönelik şiddet konusunda da sert bir dille uyarıda bulunarak, "Kadına yönelik şiddet, asla kabul edilemez ve toplumumuzun en büyük yaralarından biridir. Bu tür olayların yaşanmaması için hem toplumsal farkındalığı artırmaya hem de bireysel desteklerimizi sürdürmeye kararlıyız. Kadınlarımızın güçlü ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için mücadelemiz devam edecek. Kadına şiddet insanlığa ihanettir ve buna karşı hep birlikte dur demeliyiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehzadeler Belediyesi'nden Kadına Şiddete Destek - Son Dakika

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