Şehzadeler Belediyesi\'nden Kadına Şiddete Destek

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Şehzadeler Belediyesi, eşi tarafından silahla yaralanan kadının tekerlekli sandalye ihtiyacına anında yanıt verdi ve yardım elini uzattı.

Alaybey Mahallesi'nde, boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi tarafından silahla vurulan Melek D., Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaşadığı talihsiz olay sonrası tedavi sürecinde tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duydu. Durumu öğrenen Şehzadeler Belediyesi, sosyal yardım konusunda hızlı bir refleks göstererek harekete geçti.

Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın talimatıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temin edilen tekerlekli sandalye, hastaneye ulaştırılarak Melek D.'ye teslim edildi. Başkan Durbay, yaptığı açıklamada Melek D.'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın yaşamış olduğu zorluklarda her zaman yanlarında olmayı bir görev biliyoruz. Melek Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Başkan Durbay, kadına yönelik şiddet konusunda da sert bir dille uyarıda bulunarak, "Kadına yönelik şiddet, asla kabul edilemez ve toplumumuzun en büyük yaralarından biridir. Bu tür olayların yaşanmaması için hem toplumsal farkındalığı artırmaya hem de bireysel desteklerimizi sürdürmeye kararlıyız. Kadınlarımızın güçlü ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için mücadelemiz devam edecek. Kadına şiddet insanlığa ihanettir ve buna karşı hep birlikte dur demeliyiz" dedi. - MANİSA