Şehzadeler zabıtası bayram öncesi denetimlerini artırdı - Son Dakika
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Şehzadeler zabıtası bayram öncesi denetimlerini artırdı

29.04.2022 13:11
Şehzadeler zabıtası bayram öncesi denetimlerini artırdı

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde faaliyet gösteren tatlı üretimi yapan işletmeler ve fırınlarda denetimlerini artırdı.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde faaliyet gösteren tatlı üretimi yapan işletmeler ve fırınlarda denetimlerini artırdı.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri yaptıkları denetimde halk sağlığı açısından büyük önem arz eden işyerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluk ve üretim alanları kontrolü, personellerin kişisel bakımı, iş elbiselerinin uygunluğu, gramaj ve etiket yönünden uygunlukları ile ayrıca gıdaların son kullanma tarihlerini, saklama koşullarını denetledi. Yıl boyunca yapılan rutin denetimleri özel günlerde daha da arttırdıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Vatandaşımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Denetimlerde hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ediyor, uymayanlara gerekli uyarılarda bulunuyoruz" dedi. - MANİSA

Şehzadeler zabıtası bayram öncesi denetimlerini artırdı
Şehzadeler zabıtası bayram öncesi denetimlerini artırdı
Şehzadeler zabıtası bayram öncesi denetimlerini artırdı
Şehzadeler zabıtası bayram öncesi denetimlerini artırdı
Şehzadeler zabıtası bayram öncesi denetimlerini artırdı

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Şehzadeler Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehzadeler zabıtası bayram öncesi denetimlerini artırdı - Son Dakika


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