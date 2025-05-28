SEKA Kağıt Müzesi\'nde Eğlenceli ve Öğretici Etkinlikler

Kocaeli'de düzenlenen atölyeler ve sinema gecesiyle SEKA Kağıt Müzesi, ziyaretçilerine hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren SEKA Kağıt Müzesi, Müzeler Haftası kapsamında düzenlediği atölyeler ve sinema gecesiyle ziyaretçilerine keyifli hafta sonu sundu. Gerçekleşen atölye etkinlikleri 14.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık oldu. Katılımcılar, sanata ve el emeğine dayalı çalışmalarla hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı. Atölyelere katılan her yaştan katılımcı, keyifli ve bir o kadar da öğretici deneyimler yaşadı. Günün sonunda SEKA Kağıt Müzesi Makine Salonu'nda düzenlenen sinema gecesi katılımcılara dev ekranda film izleme keyfi yaşattı. Patlamış mısır ikramıyla renklendirilen etkinlik, çocuklar ve yetişkinler için samimi ve eğlenceli bir akşama dönüştü.

Etkinliklerin son günü ise Türkiye'nin önde gelen fikir insanlarından Prof. Dr. Sadettin Ökten, Makine Salonu'nda çok özel söyleşi gerçekleştirdi. Ökten, "Medeniyet ve Müze, Müzecilik" konulu söyleşide; şehir, müze, medeniyet ve insan ilişkisi üzerine derinlikli düşüncelerini paylaştı. SEKA Kağıt Müzesi, Müzeler Haftası boyunca gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerle kültürel mirası ziyaretçilere farklı ve keyifli anlarla yaşattı. - KOCAELİ