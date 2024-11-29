Sekibaşı Hamamı'nda Geleneksel El Sanatları Sergisi - Son Dakika
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Sekibaşı Hamamı'nda Geleneksel El Sanatları Sergisi

Sekibaşı Hamamı\'nda Geleneksel El Sanatları Sergisi

Muğla'nın tarihi Sekibaşı Hamamı, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği sergiye ev sahipliği yaptı. Sergide geleneksel el sanatları ve modern tasarımlar bir araya gelerek ziyaretçilere kültürel bir yolculuk sundu.

29.11.2024 10:23  Güncelleme: 10:26
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Muğla'nın tarihi dokusunu günümüze taşıyan Sekibaşı Hamamı, bu kez Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün sergisine ev sahipliği yaptı. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara uzanan geniş bir koleksiyonun sergilendiği etkinlikte, tarih ve sanat bir kez daha buluştu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, serginin açılışına katılarak kültürel mirasın korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Köksal, Sekibaşı Hamamı'nın geçmişle günümüzü bir araya getiren benzersiz atmosferinde böylesine değerli bir serginin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan sergide, geleneksel el sanatlarıyla modern tasarımları bir araya getiren eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, Muğla'nın zengin kültürel mirasını ve el sanatlarındaki ustalığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Sekibaşı Hamamı'nın tarih kokan dokusu içinde gerçekleşen sergi, ziyaretçilere adeta bir kültür yolculuğu sundu. Etkinlik, hem tarihi yapının yeniden işlev kazandığı hem de sanatın halka daha geniş bir şekilde ulaştığı anlamlı bir buluşma oldu.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü yetkilileri, geleneksel değerleri yaşatmaya ve bu tür etkinliklerle şehrin kültürel zenginliğini tanıtmaya devam edeceklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sekibaşı Hamamı'nda Geleneksel El Sanatları Sergisi - Son Dakika

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