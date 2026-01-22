Altınok\'tan kongresi binası açıklaması; "Milli hafızanın simgesi Erzurum Kongre Binası geleceğe emin adımlarla taşınıyor"

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Milli hafızanın simgesi Erzurum Kongre Binasının geleceğe emin adımlarla taşınacağını belirtti.

Altınok sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, son zamanlarda Milli Mücadele'nin simge yapıları arasında yer alan tarihi binanın yıkımı ile ilgili kamuoyunda bir çok haber yapıldığını ifade ederek, "Yaptığımız önem arz eden görüşmelerimiz neticesinde, bilimsel raporlar doğrultusunda kongre binamızda herhangi bir yıkım işlemi yapılmadan modern güçlendirme yöntemleriyle sorunların giderilebileceği tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcılarımız ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz ile yaptığım görüşmeler neticesinde Kadim Şehrimizin en önemli tarihi mirası olan Erzurum Kongre Binamızın aslına uygun, modern güçlendirme yöntemiyle kısa zamanda çalışmalara başlanacak olup, halkımızın hizmetine tekrardan sunmayı hedefliyoruz.

Kurul değerlendirmesinde, uluslararası koruma ilkeleri, ICOMOS Tüzüğü ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu esas alındı. Birlikte yol yürüdüğüm, dava arkadaşlarımız AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz, Erzurum İl Başkanız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, Aziz Milletimizin ve Şehrimizin ortak hafızasında özel bir yere sahip olan Kongre Binamızın, gelecek nesillerimize tarihi ve milli duyguları taşıması için tüm çalışmaların yakından takipçisi ve destekçisi olacağız." İfadelerine yer verdi. - ERZURUM