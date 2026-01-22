Altınok'tan kongresi binası açıklaması; "Milli hafızanın simgesi Erzurum Kongre Binası geleceğe emin adımlarla taşınıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Altınok'tan kongresi binası açıklaması; "Milli hafızanın simgesi Erzurum Kongre Binası geleceğe emin adımlarla taşınıyor"

Altınok\'tan kongresi binası açıklaması; "Milli hafızanın simgesi Erzurum Kongre Binası geleceğe emin adımlarla taşınıyor"
22.01.2026 17:59  Güncelleme: 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri eski Bakanı Selami Altınok, Erzurum Kongre Binası'nın yıkımına dair endişeleri sona erdirdi ve binanın modern güçlendirme yöntemleriyle korunacağını açıkladı.

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Milli hafızanın simgesi Erzurum Kongre Binasının geleceğe emin adımlarla taşınacağını belirtti.

Altınok sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, son zamanlarda Milli Mücadele'nin simge yapıları arasında yer alan tarihi binanın yıkımı ile ilgili kamuoyunda bir çok haber yapıldığını ifade ederek, "Yaptığımız önem arz eden görüşmelerimiz neticesinde, bilimsel raporlar doğrultusunda kongre binamızda herhangi bir yıkım işlemi yapılmadan modern güçlendirme yöntemleriyle sorunların giderilebileceği tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcılarımız ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz ile yaptığım görüşmeler neticesinde Kadim Şehrimizin en önemli tarihi mirası olan Erzurum Kongre Binamızın aslına uygun, modern güçlendirme yöntemiyle kısa zamanda çalışmalara başlanacak olup, halkımızın hizmetine tekrardan sunmayı hedefliyoruz.

Kurul değerlendirmesinde, uluslararası koruma ilkeleri, ICOMOS Tüzüğü ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu esas alındı. Birlikte yol yürüdüğüm, dava arkadaşlarımız AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz, Erzurum İl Başkanız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, Aziz Milletimizin ve Şehrimizin ortak hafızasında özel bir yere sahip olan Kongre Binamızın, gelecek nesillerimize tarihi ve milli duyguları taşıması için tüm çalışmaların yakından takipçisi ve destekçisi olacağız." İfadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Selami Altınok, Erzurum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Altınok'tan kongresi binası açıklaması; 'Milli hafızanın simgesi Erzurum Kongre Binası geleceğe emin adımlarla taşınıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

18:13
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:36:35. #7.11#
SON DAKİKA: Altınok'tan kongresi binası açıklaması; "Milli hafızanın simgesi Erzurum Kongre Binası geleceğe emin adımlarla taşınıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.