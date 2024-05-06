Selami Küçükoğlu\'nun ağabeyi Erol Küçükoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı muhabiri Selami Küçükoğlu'nun ağabeyi Erol Küçükoğlu, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Erol Küçükoğlu'nun cenazesi Müftü Solakzade Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik Başkanı Recep Küçükoğlu, siyasi parti temsilcileri ve STK başkanları, basın mensupları ile yakınları katıldı. - ERZURUM
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